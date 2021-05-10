Advertisements

محمد ممدوح عن "لعبة نيوتن": كان من أهدافي العمل مع منى زكي

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

أعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته بردود الفعل التي حدثت على مسلسل "لعبة نيوتن" و "خلي بالك من زيزي" الذي يشارك بهم في السباق الرمضاني هذا العام.

وقال ممدوح، في إتصال هاتفي مع برنامج "كأس إنرجي للدراما"، مع محمد طارق أضا، على إينرجي 92.1: "محمد فراج ممثل عظيم وكنت مستمتع بالعمل معه فنحن نكمل بعض، بينما الأستاذ سيد رجب، فالجميع يتعلم منه وخاصة في المشاهد التي جمعتنا خلال لعبة نيوتن".

واكمل حديثه: "العمل مع مخرج كبير كامر محسن أمر مهم، اما عن التمثيل مع منى زكي، فكان أحد أهدافي هي فنانة ملخصة جداً، وتحرص على التركيز في كل تفاصيل العمل، كانت هناك العديد من المناقشات خلال المشاهد وقبل التصوير".

وعن مسلسل "خلي بالك من زيزي"، قال ممدوح: " على الرغم من أن الكثير يجد المسلسل لايت كوميدي ولكنه في المقام الأول إنساني إجتماعي، ويؤكد أن جميع الأشخاص لديهم مشاكل وهناك دائماً مبرر لهم".

وأعرب ممدوح عن سعادته بالعمل في هذا المسلسل ومشاركته فريق العمل.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

تعرف على معلقين مباراة القمة 122

منذ ساعة و 15 دقيقة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 6 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء: غلق كلى وجزئى لقطاعات شارع الهرم لهذا السبب

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر للزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
12:26 م

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

07:12 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق