محمد ممدوح عن "لعبة نيوتن": كان من أهدافي العمل مع منى زكي



وقال ممدوح، في إتصال هاتفي مع برنامج "كأس إنرجي للدراما"، مع محمد طارق أضا، على إينرجي 92.1: "محمد فراج ممثل عظيم وكنت مستمتع بالعمل معه فنحن نكمل بعض، بينما الأستاذ سيد رجب، فالجميع يتعلم منه وخاصة في المشاهد التي جمعتنا خلال لعبة نيوتن".



واكمل حديثه: "العمل مع مخرج كبير كامر محسن أمر مهم، اما عن التمثيل مع منى زكي، فكان أحد أهدافي هي فنانة ملخصة جداً، وتحرص على التركيز في كل تفاصيل العمل، كانت هناك العديد من المناقشات خلال المشاهد وقبل التصوير".



وعن مسلسل "خلي بالك من زيزي"، قال ممدوح: " على الرغم من أن الكثير يجد المسلسل لايت كوميدي ولكنه في المقام الأول إنساني إجتماعي، ويؤكد أن جميع الأشخاص لديهم مشاكل وهناك دائماً مبرر لهم".



وأعرب ممدوح عن سعادته بالعمل في هذا المسلسل ومشاركته فريق العمل.

أعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته بردود الفعل التي حدثت على مسلسل "لعبة نيوتن" و "خلي بالك من زيزي" الذي يشارك بهم في السباق الرمضاني هذا العام.