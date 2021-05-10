محمد ممدوح عن "لعبة نيوتن": كان من أهدافي العمل مع منى زكي

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محمد ممدوح عن "لعبة نيوتن": كان من أهدافي العمل مع منى زكي
الإثنين 10/مايو/2021 - 01:31 م
الفجر الفني
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أعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته بردود الفعل التي حدثت على مسلسل "لعبة نيوتن" و "خلي بالك من زيزي" الذي يشارك بهم في السباق الرمضاني هذا العام.
وقال ممدوح، في إتصال هاتفي مع برنامج "كأس إنرجي للدراما"، مع محمد طارق أضا، على إينرجي 92.1: "محمد فراج ممثل عظيم وكنت مستمتع بالعمل معه فنحن نكمل بعض، بينما الأستاذ سيد رجب، فالجميع يتعلم منه وخاصة في المشاهد التي جمعتنا خلال لعبة نيوتن".
واكمل حديثه: "العمل مع مخرج كبير كامر محسن أمر مهم، اما عن التمثيل مع منى زكي، فكان أحد أهدافي هي فنانة ملخصة جداً، وتحرص على التركيز في كل تفاصيل العمل، كانت هناك العديد من المناقشات خلال المشاهد وقبل التصوير".
وعن مسلسل "خلي بالك من زيزي"، قال ممدوح: " على الرغم من أن الكثير يجد المسلسل لايت كوميدي ولكنه في المقام الأول إنساني إجتماعي، ويؤكد أن جميع الأشخاص لديهم مشاكل وهناك دائماً مبرر لهم".
وأعرب ممدوح عن سعادته بالعمل في هذا المسلسل ومشاركته فريق العمل.
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