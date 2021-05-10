لابورتا يفكر في استقدام تشافي هيرنانديز لخلافة كومان

تحدث تقرير إعلامي إسباني مساء اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة.









لابورتا يستهدف التعاقد مع تشافي هيرنانديز

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اجتمع مع القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه، لاعبي البارسا لمناقشة مشروع النادي.









وأوضح الموقع أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني لم يحضر اجتماع لابورتا مع لاعبي برشلونة، رغم أنه تم الحديث عن المشروع المستقبلي للنادي.









وأكمل البرنامج الإسباني أن اسم تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي السد القطري، ظهر في اجتماع لابورتا مع لاعبي برشلونة.









وأتم البرنامج تقريره موضحا أن تشافي هيرنانديز وافق على تمديد عقده مع الفريق الكروي الأول بنادي السد القطري، وهو ما يجعل عودة إلى برشلونة أمرا صعبا.



