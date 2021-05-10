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رواد سوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلي العميل حسام بهجت

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
الفجر
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وجه رواد سوشيال ميديا رسالة إلى حسام بهجت العميل الأول وأول عناصر الطابور الخامس في مصر.


وقال النشطاء "انت لا تستحق أن تكون مصري في ضوءً مطالبك بالعفو عن قتلة الشهداء..هؤلاء القتلة الذين شوهوا الدين قتلوا أبرياء ودمروا آسر".


وأضاف النشطاء "في النهاية يطلع واحدٍ زيك يستقوي بالخارج ويطالب بالعفو عن القتلة والإخوان".

واستكمل النشطاء "حسام بهجت يفكر في القاتل ولا يفكر في الشهيد وأهليته..مش غريب عليه انه يدور علي إي حاجه تكرس ضياع الحقوق".

وأختتم النشطاء "الشعب المصري يوجه رسالة قوية إلي العميل وأمثاله ممن يقدون المؤامرة للالتفاف على حق الشهداء في القصاص العادل".

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