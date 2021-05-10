موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الرباعي الذي سيقود خط هجوم المارد الأحمر أمام الزمالك المقرر لها غد الاثنين.





رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الإثنين على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





من جانبه أكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن موسيمان استقر على عودة محمد شريف للتشكيل الأساسي للفريق الكروي الأول أمام الزمالك رغم معاناته إجهاد.





وأوضح المصدر أن موسيماني حدد الثلاثي محمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات لقيادة خط الوسط الهجومي أمام الزمالك في مواجهة الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، جمعها من 18 مباراة.



