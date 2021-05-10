دينا فؤاد محور الصراع بالحلقات الأخيرة فى "اللى مالوش كبير".. ومواجهة ساخنة بين الدهبي والخديوي





تصاعدت أحداث مسلسل "اللي مالوش كبير " فى الحلقة السابعة والعشرين، بشكل درامي مشوق، حيث أخذت شخصية قدرية والتى تجسدها دينا فؤاد، منعطفا خاصا، إذ قررت الانتقام من الخديوى يجسده احمد العوضي وغزل تجسدها ياسمين عبد العزيز، وتشهد الحلقات الاخيرة مواجهات ساخنة يغلب عليها طابع الأكشن، ويتمركز محور الصراع حول شخصية قدرية " دينا فؤاد" التى حرضت رفعت الدهبى خالد سرحان على الانتقام من الخديوى،



وقام الدهبى بقتل شقيق الخديوى الأصغر مالك، يأتى ذلك بعد طلاق قدرية من الخديوي وزواجها من الدهبي علي الرغم من العداوة الرهيبة بينهما ،



وشهدت الحلقة السابعة والعشرين ذهاب قدرية الي الخديوي امام فيلته قائلة له انت عريس جديد وعايش في فيلا جديدة مع عروستك الجديدة ، ليه عايز تذلني وتقهرني وتاخد اولادي منى، ورد عليها الفنان احمد العوضي " الخديوي " انتى عارفة السبب في اشارة الي زواجها من الدهبي ، وقام بتهديدها بان لا تأتي الي هذا المكان مرة اخري والا لن تري اولادها مرة اخري ولكنه اشار لها بان سيتحدث معاها حول مصير الاولاد ، وقام بطردها.



ونجحت دينا فؤاد فى تقديم مشاهدها بأداء رفيع، ومتزن، وحاز على إعجاب الجمهور، حيث يحقق دور "قدرية" أصداء إيجابية، وبرعت دينا فى تقديم الشخصية بحرفية شديدة، نجحت من خلالها فى تصدر ترند تويتر مرتين، كما نجحت فى الامساك بتفاصيل شخصية "قدرية" والالمام بكل مفرداتها، حيث شهدت الشخصية تحولات درامية كبيرة سواء أثناء زواجها من الخديوى وحتى بعد طلاقها منه، واستطاعت دينا فؤاد أن تلفت الأنظار اليها من أول مشهد فى المسلسل بسبب أدائها المميز، والمختلف، وطريقة تعبيراتها، التى أعجبت قطاع كبير من المشاهدين، وكسبت الرهان على نجاح الشخصية التى تقدمها بشكل جذاب ومختلف سواء على مستوى الأداء أو "اللوك"، حيث تتمرد دينا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" على جميع الشخصيات التى قدمتها من قبل.





ويحقق مسلسل "اللى مالوش كبير" نسب مشاهدة مرتفعة فى الوطن العربى، كما حصل على أعلى الترندات سواء على موقع "تويتر"، أو "جوجل"، أكثر من مرة، ويشارك فى بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى ودينا فؤاد، وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.







