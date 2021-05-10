كومان يعلن عن قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

كشف الهولندي رونالد كومان المديد الفني لبرشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي غدًا الثلاثاء في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".









وجاءت قائمة برشلونة كالتالي :-





تير شتيجين - ديست - بيكيه - أروخو - سيرجيو بوسكيتس - أنطوان جريزمان - بيانيتش - برايثويت - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي- ريكوي بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أومتيتي - جونيور - إلياكس موريبا - مينجويزا - أرناو تيناس.



