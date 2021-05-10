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كومان يعلن عن قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني
الإثنين 10/مايو/2021 - 01:34 م
علي نبوي
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كشف الهولندي رونالد كومان المديد الفني لبرشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي غدًا الثلاثاء في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي :-
تير شتيجين - ديست - بيكيه - أروخو - سيرجيو بوسكيتس - أنطوان جريزمان - بيانيتش - برايثويت - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي- ريكوي بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أومتيتي - جونيور - إلياكس موريبا - مينجويزا - أرناو تيناس.
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