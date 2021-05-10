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بعد اتهامه بالانتماء للأهلي.. تعرف على أرقام "القطبين" مع أمين عمر حكم مباراة القمة

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:27 م
أمين عمر
أمين عمر
علاء خليف
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق الزمالك في قمة رمضانية مثيرة، مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك مباراة القمة مساء الليلة، وفي جعبته 44 نقطة يعتلي بها صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

ويدير مباراة القمة تحكيميًا الحكم أمين عمر، ويعاونه يوسف البساطي وهاني عبدالفتاح، وأحمد الغندور حكم رابع، ومحمود عاشور حكمًا للـVar، ومحمود بسيوني مساعد حكم الفيديو.

وكان عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم النادي الزمالك، أكد اعتراض ناديه على تعيين أمين عمر حكما لمباراة القمة 122 مساء الليلة، وذلك بسبب انتمائه ووالده للنادي الأهلي.

تاريخ مباريات الأهلي والزمالك مع أمين عمر

وأدار أمين عمر 13 مباراة للأهلي قبل مباراة القمة مساء الليلة، حقق المارد الأحمر 9 انتصارات، وحسم التعادل مباراتين، وخسر مباراتين، وأشهر البطاقة الصفراء 17 مرة، وبطاقة حمراء وحيدة، واحتسب 4 ركلات جزاء للأحمر.

على الجانب الآخر، أدار حكم مباراة القمة 20 مباراة للزمالك، الفوز كان حليف الفارس الأبيض في 17 مباراة، وحسم التعادل 3 مباريات، بينما لم يخسر الفريق الزملكاوي أي مباراة.

أشهر أمين عمر البطاقة الصفراء 28 مرة للاعبي الأبيض، والبطاقة الحمراء مرتين، واحتسب 10 ركلات جزاء للزمالك.

أمين عمر أدار مباراتين للزمالك في الموسم الحالي، فاز على المقاصة 4 - 1 والانتاج الحربي 2-0، بينما لم يدير أي مباراة للأهلي هذا الموسم حتى الآن.

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