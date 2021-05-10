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تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 28  من مسلسل"المداح" لـ حمادة هلال

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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شهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل "المداح" لحمادة هلال، أحداث متصاعدة حيث علم هلال، القصة الكاملة بخصوص عائلته من والدته الراقصة عفاف، كما أخبرته بأن والده هو الشيخ سلام وليس غالب.

كما يطلب الشيخ صابر، من شقيقه حسن أن يعطي مبلغًا من المال لعبد الرازق ، فيذهب حسن لعبد الرازق ويهدده ألا ينطق بكلمة فيغضب عبد الرازق بسبب قِلة المبلغ ويطلب 5 مليون جنيه وليس هذا المبلغ، ويحدث بينهم مشادة حادة لتنتهي بقتله على يد حسن.


ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة  مساءً، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.

جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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