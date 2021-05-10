مصطفى قمر يوجه رسالة حب للفنانة سوسن بدر





نشر مصطفى قمر صورة للفنانة سوسن بدر، وعلق عليها قائلًا:" شكرًا للفنانة العظيمة الاستاذه سوسن بدر،اختي الغالية، اطيب قلب في الدنيا أداء يدرس، راقي ومتميز،قنبلة أداء كوميدي ودرامي رائع، ألف شكر يا حبيبتي".



وأضاف قائلاً:" كبرتيني ونورتيني وشرفتيني واسعدتينا كلنا يا سوسن حقيقي انتي ممثلة عظيمة".





مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة الفنان مصطفى قمر، وطارق عبدالعزيز، وسليمان عيد، ومحمد ثروت، وطارق الإبياري، وحمادة بركات، وضيوف شرف منهم هيدي كرم، وأوس أوس، وتيام مصطفى قمر، وداليا البحيري وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وإنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد.

وجه الفنان مصطفي قمر رسالة حب للفنانة سوسن بدر بعد ظهورها كضيفة شرف بمسلسله " فارس بلا جواز " الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".