Advertisements

مصطفى قمر يوجه رسالة حب للفنانة سوسن بدر

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
وجه الفنان مصطفي قمر رسالة حب للفنانة سوسن بدر بعد ظهورها كضيفة شرف بمسلسله " فارس بلا جواز " الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام". 

نشر مصطفى قمر صورة للفنانة سوسن بدر، وعلق عليها قائلًا:" شكرًا للفنانة العظيمة الاستاذه سوسن بدر،اختي الغالية، اطيب قلب في الدنيا أداء يدرس، راقي ومتميز،قنبلة أداء كوميدي ودرامي رائع، ألف شكر يا حبيبتي".

وأضاف قائلاً:" كبرتيني ونورتيني وشرفتيني واسعدتينا كلنا يا سوسن حقيقي انتي ممثلة عظيمة". 


مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة الفنان مصطفى قمر، وطارق عبدالعزيز، وسليمان عيد، ومحمد ثروت، وطارق الإبياري، وحمادة بركات، وضيوف شرف منهم هيدي كرم، وأوس أوس، وتيام مصطفى قمر، وداليا البحيري وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وإنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد.

أخبار تهمك

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء: غلق كلى وجزئى لقطاعات شارع الهرم لهذا السبب

منذ ساعة و نصف

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على معلقين مباراة القمة 122

منذ ساعة و 17 دقيقة

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر للزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ ربع ساعة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
12:26 م

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

07:12 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق