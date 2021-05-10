المرصد السوري يعلن مقتل 7 من قوات الجيش في انفجار بمنطقة البادية

أعلن المرصد السوري، اليوم الاثنين، مقتل 7 من قوات الجيش السوري في انفجار ألغام زرعها تنظيم داعش في منطقة البادية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، نقلًا عن مصادره، بمقتل قيادي فى الحرس الثوري الإيراني ومرافقه إثر انفجار لغم فى بادية دير الزور.

ووقع الانفجار فى بادية الميادين شرقى دير الزور، بمناطق نشاط تنظيم داعش، ما أسفر عن مقتل القيادي الإيراني ومرافقه، بحسب ما ذكر المرصد السوري.