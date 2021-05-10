Advertisements

المرصد السوري يعلن مقتل 7 من قوات الجيش في انفجار بمنطقة البادية

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:40 م
الجيش السوري
الجيش السوري
وكالات
Advertisements

أعلن المرصد السوري، اليوم الاثنين، مقتل 7 من قوات الجيش السوري في انفجار ألغام زرعها تنظيم داعش في منطقة البادية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، نقلًا عن مصادره، بمقتل قيادي فى الحرس الثوري الإيراني ومرافقه إثر انفجار لغم فى بادية دير الزور.

 

ووقع الانفجار فى بادية الميادين شرقى دير الزور، بمناطق نشاط تنظيم داعش، ما أسفر عن مقتل القيادي الإيراني ومرافقه، بحسب ما ذكر المرصد السوري.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قوات الجيش السوري سوريا المرصد السوري

أخبار تهمك

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على معلقين مباراة القمة 122

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء: غلق كلى وجزئى لقطاعات شارع الهرم لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر للزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ 17 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

سوريا: "قسد" تتقدم في بادية دير الزور وتحتجز عشرات العوائل لداعش

مقتل 35 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية وداعش فى معارك دير الزور

أسرى وقتلى من قوات النظام السوري بكمين لداعش

سوريا: 17 قتيلا و32 مصابا على بانفجار ألغام خلفها تنظيم داعش

11 قتيلا من قوات الأسد بهجوم لداعش بين دير الزور وحمص

تفجير حافلة للجيش السوري في درعا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
12:26 م

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

07:12 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق