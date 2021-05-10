اعرف أحدث تحركات "حياة كريمة" بالمحافظات



مازالت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تقدم جهود كبيرة في محافظات مصر، ضمن جهودها في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في القرى المختلفة ضمن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





والمبادرة تسهم في في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، حسب ما أعلن الدكنور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.



وهناك أكثر من 4500 قرية و189 مركزا في مصر سيستفيدون من مبادرة "حياة كريمة" خلال السنوات القادمة، حسب ما أعلن عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط.





توزيع 300 كرتونة غذاء

وأعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا ، أنه تم توزيع 300 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بقرية الغريب وقرية مسجد وصيف مركز زفتى بمحافظة الغربية.



5 قوافل طبية

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك يومي 10 و11 مايو، حيث تقوم المبادرة بالكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية التالية: ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل)، وذلك بمحافظات (القاهرة - الإسماعيلية - الدقهلية - المنيا - البحيرة)





تخطيطات بالمراكز

فيما أكدت وزارة التنمية المحلية، أنها قامت بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوضع الخطط الأولية لعدد 51 مركزا إداريا، ضمن البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلى والمركزى، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها، والتشاور مع المواطنين.





وأوضحت الوزارة أن الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدات المحلية القروية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعى وممثلين لإثنين من الشباب والنساء والقيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلا عن ثلاثة يمثلون المجتمع المدنى بنطاق الوحدة وممثل مؤسسة حياة كريمة، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجان حوالى 10 آلاف عضو35% من الشباب أقل من 35 سنة، وحوالى 35% منهم نساء.