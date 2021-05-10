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صحة المنيا تكثف حملاتها لنشر الوعي بين المواطنين بفيروس كورونا

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تكثيف التوعية الصحية بالمساجد والكنائس والميادين الكبرى وأماكن التجمعات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لنشر الوعي الصحي بين المواطنين بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، وكيفية اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتوعية بالخدمات الطبية التي تقدمها المبادرات الرئاسية تحت شعار " 100 مليون صحة" والتي تهدف لتحسين الصحة العامة للمواطنين.
أوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا انه يتم عمل توعية وتثقيف صحي للمواطنين وذلك ضمن فعاليات المبادرات لحثهم على المشاركة في المبادرات الرئاسية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، ونشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وعلى جانب اخر تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال رصف شارع عدنان المالكى بحى شمال مدينة المنيا، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة، وذلك بهدف متابعة العمل على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات لإنهاء أعمال الرصف على أكمل وجه والتأكد من المواصفات الفنية لأعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة.
رافق المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق بالمنيا، والمهندس عصام حلمى ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.
شدد المحافظ، على تذليل كافة العقبات وتسخير إمكانيات المحافظة حتى يتم الانتهاء من شارع عدنان المالكى في أسرع وقت وبكفاءة عالية لتنال رضا المواطنين، مشيرًا إلي أنه لن يقبل بأي تقصير في المواصفات الفنية القياسية لأعمال الرصف، وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.
ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق، ورئيس مدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتأكد من أنها تسير وفق معايير الجودة، وحتى يتم الانتهاء وفق الجدول الزمنى الموضوع، والتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء عملية الرصف

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