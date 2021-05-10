تحرير 99 مخالفة وإغلاق 5 منشآت خلال حملات رقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية حررت 99 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مراكز المحافظة، وذلك مساء أمس الاحد، من خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بالإضافة لإغلاق 5منشأت من المطاعم والمقاهي والكافتيريات، ضمن خطة الدولة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ رؤساء جميع المراكز، بمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وكان محافظ المنيا قد أصدر كتابا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.