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التقرير الطبي المبدئي: لا يوجد شبه جنائية حول مصرع سيدة حرقا داخل منزلها بحلوان

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، باستخراج تصريح دفن ربة منزل لقيت مصرعها، أثناء محاولتها التخلص من الحشرات داخل شقتها، فقامت بسكب كمية من المبيد الحشري مخلوط بكمية من البنزين، أثناء اشتعال البوتاجاز، فاشتعلت النيران بجسدها، وتوفيت إثر إصابتها.

وكشف تقرير الطبي المبدئي أنه لا يوجد شبه جنائية بالواقعة وأن السبب وراء الوفاة حروق خطيرة من الدرجة الثالثة بمختلف أنحاء الجسم أدت إلي الوفاة.

تلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال المواطنة "صباح صبحي"، 37 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفيت فور دخولها.


وبمناقشة زوجها المدعو "أحمد محمد"، 42 سنة، مبيض محارة، أفاد بقيام زوجته برش مبيد حشري بعد إضافة كمية من البنزين له أثناء اشتعال البوتاجاز، فاشتعلت النيران بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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