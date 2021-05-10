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البورصة المصرية تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
الإثنين 10/مايو/2021 - 02:04 م
نيفين سمير
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أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،بدعم مشتريات العرب كذلك سهم فورى الذى صعد باكثر من 2% ، فيما استكمل السبعينى متساوى الأوزان جنى ارباح على معظم أسهمه ليتحول بعضها للون الاخضر مع انتقال المؤشر للمنطقة الخضراء بتحول الافراد المصريين للشراء مع نشاط على الاسهم الخبرية و بعض المضاربية .
وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.834 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10686 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 4.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 265 مليون ورقة منفذة على 32 ألف عملية.
وتم التداول على 203 سهم، ارتفع منهم نحو 76 سهم، وانخفض نحو 75 سهم، ولم تتغير مستويات 38 سهم
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