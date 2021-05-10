البورصة المصرية تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،بدعم مشتريات العرب كذلك سهم فورى الذى صعد باكثر من 2% ، فيما استكمل السبعينى متساوى الأوزان جنى ارباح على معظم أسهمه ليتحول بعضها للون الاخضر مع انتقال المؤشر للمنطقة الخضراء بتحول الافراد المصريين للشراء مع نشاط على الاسهم الخبرية و بعض المضاربية .





وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.834 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10686 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة.







