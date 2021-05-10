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قرار عاجل من المترو بشأن إجازة عيد الفطر المبارك

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت شركة المترو، عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر مع إلغاء الإجازات لكافة طوائف التشغيل مع مد ساعات التشغيل اليومية لتصل حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحا كما الحال منذ بداية رمضان.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15 ص، من محطة العتبة الساعة 12:55 ص.

كم تضم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة انور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( 1473 ) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( 510 ) رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( 612 ) رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة - عدلى منصور إلى ( 351 ) رحلة.

وتضمنت جداول تشغيل المترو فى العيد قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.

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