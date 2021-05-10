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يؤخذ سنويًا.. ما لا تعرفه عن التطعيم بلقاح كورونا

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء التوسع العالمي لحملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، فهناك عدة حقائق لا بد من معرفتها، كضرورة التطعيم سنويًا مثل فيروس الأنفلونزا، وليس مرة واحدة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن التطعيم بلقاح كورونا.

١. التطعيم ضد فيروس كورونا لن يكون مرة واحدة، بل سيكون سنويا مثل فيروس الأنفلونزا.

٢. لقاح سينوفارم الصيني يؤخذ على جرعتين بينهما 21 يوم.

٣. ويعطى لقاح أسترازينيكا على جرعتين، الفارق بينهما 12 أسبوع.

٤. أما لقاح جونسون أند جونسون هو الوحيد فقط الذي يحصل عليه الشخص بواقع جرعة واحدة.

وكانت وزارة الصحة، أطلقت الموقع الإلكتروني الرسمى الخاص بها، يوم 28 من شهر فبراير الماضي، لحجز المواطنين لقاحات كورونا، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجى الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشدت الفئات المستحقة لتلقى اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، لافتةً إلى أنه يتم إخضاع اللقاحات التي تحصل عليها مصر للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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