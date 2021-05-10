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استمرار حبس متهمين لإتجارهم في المخدرات بالجيزة

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس، عدد من المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في كوكتيل مخدرات بالجيزة.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع ٣١ متهمًا، لاتجارهم في المواد المخدرة بالجيزة.

وافادت التحقيقات، أنه ضبط بحوزتهم على كوكتيل من المخدرات كالهيروين والأستروكس والحشيش والأقراص المخدرة.

وأمرت النيابة، بإرسال الكميات المضبوطه للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

كثفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إعداد الحملات الأمنية، لضبط المتهمين بحيازة مواد مخدرة، والاتجار بها، والقضاء على بؤر ترويجها بأنحاء المحافظة.

أسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق بمحافظة الجيزة، عن ضبط 31 متهما بحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة، والأستروكس، والحشيش، والهيروين، بالإضافة إلى مبلغ مالية، وهواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها وتعاطيها، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

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