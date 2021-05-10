ضبط 52 ألف قرص دواء لعلاج العديد من الأمراض مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1367) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (1،75 طن "مقطعات لحوم – لانشون") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتصنيع اللحوم) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1،28 طن "أحشاء ضأن) معبأة داخل براميل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم) بمحافظة الإسكندرية.



ضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة الجيزة) وبحوزته (1٫5 طن "سكر تموينى" – 300 عبوة "زيت تموينى") مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بهما فى السوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم وقدرت بقيمة مالية (17850 جنيها).





ضبط (2،6 طن "فول صويا") غير صالح للإستهلاك الحيوانى وغير مطابق للمواصفات لإحتوائه على حشرات حية وميتة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع أعلاف حيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.





ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج) لحيازته (2 طن دقيق بلدى مُدعم) قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء قدرت بقيمة مالية (12000 جنيه).



ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لحيازته (315 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين) قام بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها.



ضبط (52000 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومهربة جمركيًا وغير مصرح بتداولها بالأسواق، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية) بمحافظة القاهرة.



ضبط (مالك مصنع لتعبئة إسطوانات غاز الأكسجين بدون ترخيص – بمحافظة الغربية) وبحوزته (500 إسطوانة غاز أوكسجين) قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها.

