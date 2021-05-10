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الأطباء تستمر في التوعية المجتمعية ضد كورونا وتحذر من التجمعات وحفلات العيد

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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استمرارًا لحملة التوعية المجتمعية لمواجهة كورونا للحد من نزيف الإصابات المتزايدة مع الموجة الثالثة للفيروس والتى أطلقتها النقابة العامة لأطباء مصر، نشرت النقابة فيديو توعوى يحمل تحذيرات مما يرتكبه الكثيرون هذه الأيام قبل وأثناء العيد والتى تحمل مؤشرات إرتفاع منحنى الإصابات نظرًا لما يحدث من تجمعات وسفر وتنقلات بين المحافظات لقضاء أيام العيد مع الأهل والأحباب، وكذلك مشهد تجهيزات العيد ولوازمه، وما يسببه من ازدحام الشوارع والمحلات والمواصلات بشكل كارثى، بالرغم من تطبيق قرارات الإغلاق الجزئى.

لذا اطلقت النقابة صيحة تحذير بضرورة التوقف عن أفعال وتصرفات تشكل خطورة على الجميع وحتمية إتباع الإجراءات الإحترازية مؤكدةً أن الكمامة أهون من ماسك الاكسجين والتباعد الجسدى أهون من التباعد الأبدى
وأيضا حذرت من إضاعة الوقت فى جدل وهمى وسرعة أخذ التطعيم حتى يتوقف نزيف الإصابات والوفيات من جرّاء هذا الفيروس الذى لا يرحم.

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