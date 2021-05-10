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مصر للطيران تسير غدا 59 رحلة دولية وداخلية

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، 59 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي، غدا الثلاثاء، على متنهم ما يقرب من 4326 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لندن، باريس، دبي، روما، إسطنبول، فرانكفورت، فيينا، موسكو، أثينا، أبوظبي، البحرين، عمّان، الشارقة، أديس أبابا، نيروبي، بودابيست، أربيل، الخرطوم)، بالإضافة إلى 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4326 راكبا.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ (التشيك) ومدينة الغردقة، اعتبارًا من 23 مايو الجارى، وذلك حرصا من الشركة علي تسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعيًا خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300.

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