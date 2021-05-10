" أكرو مصر" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

ننشر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم ، حيث أنهت البورصة تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وتصدر سهم أكرو مصر الترتيب الأول للأسهم الأكثر ارتفاعا .





الأسهم الأكثر ارتفاعًا بالبورصة المصرية اليوم





تصدر سهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 9.97 % ليغلق على 22.51 جنيه، ثم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 9.75 % ليغلق على 23.42 جنيه، تلاه سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 9.21 % ليغلق عند مستوى 20.52 جنيه .





وجاء سهم الملتقي العربي للاستثمارات بالمرتبة الرابعة بارتفاع 8.67 % ليغلق عند مستوى 4.51 ، ثم سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات بارتفاع 8.41% ليغلق عند مستوى 0.11 جنيه.



