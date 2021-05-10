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الخارجية الفلسطينية: نطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:17 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وقد أصدر الهلال الأحمر الفلسطيني، بيانًا أعلن فيه عن وقوع أكثر من 180 إصابة خلال المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى وبالبلدة القديمة، بينها حالة خطرة.


وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن أكثر من 80 إصابة تم نقلها إلى مستشفيات: المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال الأحمر".

 

واندلعت مواجهات عنيفة داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

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مواجهات الخارجية الفلسطينية الاقصى اسرائيل

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