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صور الأقمار الصناعية تزف بشرى بشأن الطقس

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير لتحسن نسبى في الأحوال الجوية حيث من تسجل القاهرة 35 درجة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذلك بعد أن شهدت معظم الأنحاء أجواء شديدة الحرارة وتجاوزت درجات الحرارة علي العديد من المحافظات حاجز 40 درجة.

وتابعت: تبدأ درجات الحرارة خلال الفترة القادمة انخفاضا تدريجيا بحيث يكون الطقس خلال ساعات النهار حار ولطيف ليلا لتكون درجات الحرارة الصغري تقترب من 20 درجة كما تنشط الرياح لتزيد من الاحساس بالانخفاض في حرارة الطقس.

ويشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

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