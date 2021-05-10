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"مطاحن مصر الوسطي" تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم
الإثنين 10/مايو/2021 - 02:16 م
نيفين سمير
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حققت البورصة المصرية اليوم مكاسب وصلت الي 2 مليار جتيه وسط ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، ومن خلال التقرير التالي ننشر أكثر 5 تراجعت بالبورصة المصرية بعد الإقفال كالاتي :
الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم
بينما تصدر سهم مطاحن مصر الوسطي ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 6.75 % ليغلق على 29.13 جنيه ثم سهم العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية بنسبة 4.04 % ليغلق على 1.40 جنيه، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 3.98 % ليغلق عند 7.47 جنيه .
وجاء سهم اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية بالمرتبة الرابعة بانخفاض 3.57 % ليغلق عند مستوى 0.64 جنيه، ثم سهم مستشفى النزهه الدولي بانخفاض 3.49% ليغلق عند مستوى 10.80 جنيه.
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