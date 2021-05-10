"مطاحن مصر الوسطي" تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم





حققت البورصة المصرية اليوم مكاسب وصلت الي 2 مليار جتيه وسط ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، ومن خلال التقرير التالي ننشر أكثر 5 تراجعت بالبورصة المصرية بعد الإقفال كالاتي :









الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم





بينما تصدر سهم مطاحن مصر الوسطي ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 6.75 % ليغلق على 29.13 جنيه ثم سهم العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية بنسبة 4.04 % ليغلق على 1.40 جنيه، تلاه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 3.98 % ليغلق عند 7.47 جنيه .



