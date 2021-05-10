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أسعار النفط اليوم الاثنين 10-5-2021.. وبرنت يسجل 68.85 دولار

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط اليوم، 68.85 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.40 دولار للبرميل، حيث شهدت أسواق النفط اليوم ارتفاعا طفيفا في الأسعار. 
 
وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة2.1%.

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