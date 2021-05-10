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لخلافات بينهما.. تفاصيل مقتل شاب على يد آخر بإمبابة

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب على يد آخر بإمبابة، أن المتهم والمجني عليه وقعت بينهما خلافات، على إثرها قرر المتهم التخلص منه.

وتباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شاب ويدعى حمزه على يد شخص ويدعى سيف، إثر اصابته بطعنة في القلب.

وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة امبابة بوقوع جريمة قتل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة شاب إثر إصابته بطعنة نافذة بالقلب.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب بسبب خلافات نشبت بينهما، فتربص المتهم بالمجنى عليه وقام بطعنه طعنة نافذة بالقلب على إثرها سقط جثة هامدة غارق في دمائه.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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