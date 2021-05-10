Advertisements

الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا تنفذ حملات مكثفة للتعقيم والتطهير والرش

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ حملات مكبرة للتطهير والتعقيم والرش، في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث أصدر كتابًا دوريًا لجميع رؤساء الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب، والصرف الصحي، ومديرية الطب البيطري، للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير، والتعقيم بالمنشآت الخدمية، والمقاصد السياحية، وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.
من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، حملة مكبرة للتطهير والتعقيم، بنطاق المدينة، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بالمركز، حيث تم رش وتعقيم عدد من شوارع المدينة، والبنوك، والبريد، ووحدة المطافئ، والاسعاف، والسنترال، والشئون الاجتماعية، والمواقف، ومحطة القطار، ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع شوارع المدينة والمصالح الحكومية والخدمية.
كما يجري تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعية المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار، مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة، واستمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية للمركز، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.

أخبار تهمك

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 13 ساعة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 7 ساعات

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر للزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على مشاركة محمود وحيد وأيمن أشرف أمام الزمالك

منذ 43 دقيقة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

رئيس الوزراء: غلق كلى وجزئى لقطاعات شارع الهرم لهذا السبب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
02:01 م

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

07:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق