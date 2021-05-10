وكيل "صحة النواب": الموظف الذي يتعاطي المخدرات لايستطيع تأدية عمله بشكل مناسب

علق الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على فصل الموظف الذى يتعاطي المخدرات الذى أقره مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد، قائلًا: إنه قرار مطلوب ومُهم للحد من انتشار المخدرات، خاصة فى الوظائف الحكومية.



وأوضح" أبو الخير" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الموظف الذى يتعاطي المخدرات لا يستطيع تأدية عمله بشكل مناسب، وهذا يؤثر على سير العمل، ويؤثر أيضًا على إنتاجية الموظف، بالإضافة إلى أنه يؤثر نفسيًا على أسرة الموظف.



واختتم وكيل صحة النواب تصريحاته: يجب تنفيذ العقوبات على أي موظف يتم اثبات أنه يتعاطي المخدرات،حفاظًا على أرواح المواطنين.



وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.