Advertisements

وكيل "صحة النواب": الموظف الذي يتعاطي المخدرات لايستطيع تأدية عمله بشكل مناسب

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
علق الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على فصل الموظف الذى يتعاطي المخدرات الذى أقره مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد، قائلًا: إنه قرار مطلوب ومُهم للحد من انتشار المخدرات، خاصة فى الوظائف الحكومية.

وأوضح" أبو الخير" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الموظف الذى يتعاطي المخدرات لا يستطيع تأدية عمله بشكل مناسب، وهذا يؤثر على سير العمل، ويؤثر أيضًا على إنتاجية الموظف، بالإضافة إلى أنه يؤثر نفسيًا على أسرة الموظف.

واختتم وكيل صحة النواب تصريحاته: يجب تنفيذ العقوبات على أي موظف يتم اثبات أنه يتعاطي المخدرات،حفاظًا على أرواح المواطنين.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 16 ساعة

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موسيماني يستقر على مشاركة محمود وحيد وأيمن أشرف أمام الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 8 ساعات

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

منذ 19 دقيقة

كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر للزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ ساعة و 18 دقيقة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 8 ساعات

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
03:00 م

أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

02:01 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق