"المركزي الكويتي" يخصص سندات بـ160 مليون ريال

قال بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين إنه تم تخصيص إصدار لسندات وتورق مقابل بقيمة 160 مليون دينار.





وحسب بيان المركزي، فقد بلغ أجل الإصدار 6 أشهر، بمعدل عائد 1.25%.





يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.





أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.



