Advertisements

"المركزي الكويتي" يخصص سندات بـ160 مليون ريال

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
Advertisements
 قال بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين إنه تم تخصيص إصدار لسندات وتورق مقابل بقيمة 160 مليون دينار.

وحسب بيان المركزي، فقد بلغ أجل الإصدار 6 أشهر، بمعدل عائد 1.25%.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

أخبار تهمك

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني يستقر على مشاركة محمود وحيد وأيمن أشرف أمام الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 8 ساعات

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

منذ ساعة الا ربع

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 7 ساعات

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 41 دقيقة

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر للزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

رئيس الوزراء: غلق كلى وجزئى لقطاعات شارع الهرم لهذا السبب

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
02:01 م

يوفنتوس يستقر على بديل بيرلو

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

07:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق