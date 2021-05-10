شيخ الأزهر: التقليد والرغبة في الاجتهاد العقبة الأكبر أمام التجديد (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن الدعوة لتقديس التراث الفقهي ومساواة بالشريعة الإسلامية تؤدي لجمود الفقه الإسلامي الحديث، وهذا ما حدث بالفعل في عصرنا الحديث نتيجة تمسك البعض بالتقيد الحرفي لما ورد من فتاوى وأحكام فقهية قديمة كانت تمثل تجديد ومواكبة لقضاياها في عصر التي قيلت فيه، ولكنها لم تعد تفيد في مشكلات اليوم.





وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن قضية التجديد الفقهي وخاصة بمجال الأسرة والمرأة والاحوال الشخصية والاقتصاد والبنوك والربا والأحوال السياسية ليست بنت اليوم أو هذا القرن.



