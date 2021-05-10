نقيب المحامين يشكل مجلس إدارة جديد لنادي 6 أكتوبر ‏



أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد لنادي محامي 6 ‏أكتوبر.



وجاء نص القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة،‏ وعلى قرارنا السابق في 1102020 بتشكيل مجلس لإدارة نادي المحامين في 6 أكتوبر ‏لاستنقاذه من تردي الأحوال فيه، وتوقفه التام عن أداء الخدمات لتعطل ملاعبه وذبول الخضرة ‏وتهديد الأشجار بالسقوط بسبب قطع المياه عن النادي، وتردي أوضاع الإدارة.‏



‏وتابع: بعد متابعة ما أنجزه مجلس الإدارة المعين، وما بذله من جهد في كشف سبب الأخطاء ‏الجسيمة في حساب استهلاك النادي للمياه، الأمر الذي حررت به خطابًا في 28102020 إلى ‏الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أرفقنا به لسيادته المذكرة ‏التي أتتنا من مجلس إدارة النادي مشفوعة ببيان حصري للقيودات الخاطئة، موضح بها مواضع ‏هذا الإخلال الجسيم وسببه، بطلب التكرم بانتداب السيد الدكتور الوزير لجنة محايدة لبحث هذا ‏الموضوع، وتحديد القراءات الصحيحة لسحب المياه.‏



وأشار إلي أن انتخابات النقابات الفرعية أسفرت عن انتخاب مجلس إدارة جديد لنقابة جنوب الجيزة، ‏الأمر الذي استحسن معه مجلس إدارة النادي المعين بقرارنا - أن يتقدم إلينا باستقالة، ليتيح ‏لمجلس النقابة الجديدة أن ينظم الأمور بما يراه. ‏

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وواصل: ولما كنت قد رفضت الاستقالة، وأرجأت النظر في الأمر لعقد اجتماع مشترك يتم فيه التوافق ‏مع الأستاذ نقيب جنوب الجيزة على تشكيل مجلس لإدارة النادي يجمع بين مجلس النقابة ‏ومجلس الإدارة الذي بذل جهودًا محل تقدير.‏



وجاء تشكيل مجلس إدارة النادي ‏من الآتين بعد:‏

أولًا: تشكيل المجلس (جمال عمر البغدادي نقيب جنوب الجيزة رئيسًا للمجلس، أشرف عبدالله أمين عام نقابة جنوب الجيزة نائب الرئيس، محمد الفخراني أمين صندوق نقابة جنوب الجيزة أمينًا لصندوق النادى، هاني درديري المحامي عضوًا، شافعي زيدان المحامي عضوًا، جمعة الزعويلي وكيل نقابة جنوب الجيزة عضوًا، عماد عويان أمين صندوق نقابة جنوب الجيزة عضوًا)، علي أن تعرض أعمال وقرارات المجلس على الأستاذ نقيب المحامين للاتفاق والتنسيق.‏

