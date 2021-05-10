خبيرة : إقتراب أجازة عيد الفطر تسبب في تذبذب أداء البورصة اليوم





قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، آن البورصة المصرية قد إستهلت جلسة اليوم علي تراجع كافة المؤشرات والتواجد في المنطقة الحمراء ، ثم مالت المؤشرات بعد مرور ساعة من التداول الي التباين ، ثم عادت للإرتفاع مع ختام الجلسة ، ويرجع سبب الأداء الباهت للمؤشرات الي إقتراب أجازة عيد الفطر المبارك والذي يبدأ من يوم الاربعاء وعلي مدار 5 أيام .





وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه من المعروف ان المتعاملين الأفراد بدأو في تخفيض مراكزهم الشرائية وتحولت سلكويتهم الي ترقب حزر وخاصة أن هناك فترة أجازة طويلة ، مضيفة أن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا لة تاثير كبيرعلي قيم وأحجام التداولات ، وعادت التداولات للتراجع مرة أخري بعد ان قامت الدولة بعمل بعض الإجراءات الإ حترازية مثل خفض ساعات العمل بالنسبة للمحال التجارية وتطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي.









وتوقعت الخبيرة ، انه بعد أجازة عيد الفطر وبعد الأنباء التي تتعلق بتثبيت التصنيف الإئتماني لمصر للمرة الثالثة

وصدور العديد من التقارير التي تنصح بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرية ، وتزامناً مع سرعة الإستجابة لطلبات الجمهور والذين يرغبوا في ان يتلقوا اللقاح ضد وباء كورونا، والذي سيترتب عليه فتح اقتصادي شامل وعودة أنشطة كانت داعمة لأداء البورصة كالسياحة والطيران والترفية.









وتوقعت الخبيرة أيضاً، أن تعاود المؤشرات للارتفاع بقيادة المؤشر الرئيسي والذي سيرتفع بطريقة تدريجية للوصول الي ١٠٧٥٠ نقطة ثم ١٠٩٠٠ نقطة ، ولكن عند الوصول الي ١١٢٥٠ نقطة سيواجة بمبيعات قوية وإختبار قد يرتفع عنة في حال تركيز شرائي من قبل المؤسسات.



