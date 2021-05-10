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مروحية إسرائيلية تستهدف منزلا في ريف القنيطرة بسوريا

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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استهدفت مروحية إسرائيلية، اليوم الاثنين، منزلًا في ريف القنيطرة الشمالي ما أسفر عن إصابة مدني، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة الأنباء السورية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء السورية، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باختطاف الشاب محمد جاسم المحمد البالغ 17 عاما من أبناء قرية العشة، أثناء رعيه للماشية في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، قرب خط فض الاشتباك".

 

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أعلن في 2 فبراير أن الجيش الإسرائيلي "ألقى القبض على راع اخترق الحدود من سوريا، خلال كمين نصب على الحدود السورية".

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منزل مدني مروحية اسرائيلية سوريا

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