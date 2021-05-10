تعرف على استعدادات تموين الإسكندرية لعيد الفطر المبارك (صور)

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، عن استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك.



وأشار البيان الصادر عن المديرية اليوم الاثنين، إلى أن الاستعدادات جاءت على عدة محاور رئيسية، المحور الأول تشديد الرقابة والمتابعة لأعمال المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الفطر وأن تقسم إجازات المخابز على ثلاث أيام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد وان يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدما.



وأضاف أن المحور الثانى من الاستعدادات متابعة الأسواق يتم تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.



وتابع أن المحور الثالث تضمن المرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية وهى المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية.



وأكد البيان أنه مازالت غرفة عمليات المديرية منعقدة حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.