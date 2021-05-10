الرئيس الأفغاني يأمر الجيش باحترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان

أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الاثنين، الجيش باحترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت حركة طالبان الأفغانية، في وقت سابق، وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر هذا الأسبوع بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك.

سيبدأ وقف إطلاق النار يوم الأربعاء أو الخميس. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، بعد ساعات فقط من إعلان وقف إطلاق النار المعلق، اصطدام حافلة في مقاطعة زابول الجنوبية بلغم على جانب الطريق مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا. وأصيب ما لا يقل عن 24 شخصا آخرين في الحافلة. تنتشر العبوات الناسفة المرتجلة في الريف واستخدمتها حركة طالبان على نطاق واسع.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن مقاتلي طالبان تلقوا أوامر بوقف كل الهجمات "لتوفير أجواء سلمية وآمنة لمواطنينا حتى يتمكنوا من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة براحة بال أكبر ".

يأتي إعلان وقف إطلاق النار وسط تصاعد العنف في البلاد، ويأتي بعد هجوم وحشي على مدرسة للبنات يوم السبت أسفر عن مقتل ما يصل إلى 60 شخصًا، معظمهم من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا. يستمر ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارات الثلاثة.