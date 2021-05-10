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غلق 7 منشآت تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وموعد الغلق بالإسكندرية

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نفذَ حي شرق بالإسكندرية برئاسة محارب هيلع، اليوم الاثنين، حملة استهدفت أماكن متفرقة بنطاق الحي لفرض الإنضباط والالتزام، في إطار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق جميع المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً.

جاءت الحملة بحضور م. آيه جمال معاون محافظ الإسكندرية وعزة سعد سكرتير عام الحي.

وكشف بيان صادر من الحي، أن الحملة أسفرت عن غلق فوري لعدد ٧ منشآت تجارية لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية وموعد الغلق المحدد، فضلًا عن فرض غرامات فورية على عدد من المخالفين لتصل إلى إجمالي مبلغ ٤٤٠٠٠جنيه.

وأضاف أن الحملة استهدفت شارع النصر وشارع إبراهيم الشريف وشارع خليل الخياط كفر عبده وشارع مصطفى كامل سموحة، كما شملت الحملة منطقة سكينة الجديدة والقديمة وابيس الأولى ومشروع ناصر والحسينية والرابعة الناصرية وابيس الثانية.

وأشار إلى أنه شارك في الحملة جميع الإدارات المختصة بالحي؛ إشغال الطريق والإيرادات ورخص المحلات لجنة الغلق والأزمات والكوارث، ووجهت الحملة التنبيه على كافة المنشآت بالالتزام بتحقيق التدابير الوقائية والإحترازية اللازمة لمواجهة "كورونا" حرصًا على سلامة الجميع

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