الفرصة الأخيرة.. 6 رسائل من التعليم بشأن استمارات الثانوية العامة

أصبح مسئولي المدارس أمام فرصة أخيرة من أجل تسلسم استمارات امتحانات الثانوية العامة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن غدا سيكون آخر موعد لتقديم الاستمارات.





وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أرسلت خطابا لجميع مديريات التربية والتعليم بمحافظات على مستوي الجمهورية بشأن مد فترة تقديم المدارس لاستمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات حتى الثلاثاء 11مايو.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلت بها وزارة التربية والتعليم بشأن استمارات الثانوية العامة خلال الساعات الأخيرة:



- حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الثلاثاء 11 مايو الجارى أخر موعد لاستلام كنترولات الثانوية العامة استمارات التقدم للامتحانات للطلاب.



- طالبت الوزارة من المديريات التعليمية سرعة تسليم استمارات الطلاب إلى لجان النظام والمراقبة.



- نسبة المدارس التي قامت بتسليم الاستمارة خلال الفترة الماضية لم تتخط نسبة الـ"10% من إجمالى الاستمارات المطلوب تسليمها والمسجلة على موقع الوزارة.



- من يتخلف عن هذا الموعد من المدارس سوف يتعرض للمساءلة القانونية.



- نبهت المديريات التعليمية للتشديد على المدارس الثانوية بسرعة تسليم استمارات تقدم طلاب الصف الثالث الثانوي العام لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام للكنترولات بالقطاعات الأربعة "القاهرة - الإسكندرية - المنصورة وأسيوط".





- الوزارة ستقوم بحصر أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، عقب الانتهاء من استلام لجان النظام والمراقبة، استمارات الطلاب.