صحف إنجليزية تكشف شروط «يويفا» لنقل نهائي أبطال أوروبا إلى إنجلترا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن الشرط الدي وضعه الإتحاد الأوروبي لكرة القدم للموافقة على نقل نهائي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي وتشيلسي، من إسطنبول إلى ملعب ويمبلي.

وسبق وطلبت الحكومة البريطانية نقل المباراة إلى إنجلترا، عقب وضع تركيا في "القائمة الحمراء" بشأن تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما ورد بصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رؤساء الاتحاد الأوروبي مستعدون لنقل نهائي دوري الأبطال إلى ويمبلي بحضور 22500 مشجع، لكن بشرط الحصول على بعض الضمانات".

وأضافت:"تعاطف الإتحاد مع وضع الجماهير، وحالة رفض مشجعي مانشستر سيتي وتشيلسي السفر إلى تركيا".

وتابعت:"استبعد إقامة المباراة على ملاعب: توتنهام ونيوكاسل وآرسنال وأستون فيلا وهامبدن بارك وملعب الألفية في كارديف".

وصرح الاتحاد الأوروبي، إن ويمبلي هو الملعب الوحيد المناسب لاستضافة هذا الحدث.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلي أن الإتحاد الإنجليزي ورابطة دوري البطولة الإنجليزية تغيير ملعب أو إعادة جدولة التصفيات المؤهلة إلى البريميرليج، والتي من المقرر إقامتها يوم 29 مايو".

ويمكن نقل المباراة إلى ملعب آخر، أو تقديمها لمدة 48 ساعة، مما يسمح لتشيلسي والسيتي بالتدريب في ويمبلي خلال اليوم السابق لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويطلب الاتحاد الأوروبي الحصول على ضمانات مطلقة من الحكومة بأن جميع وسائل الإعلام والمذيعين والرعاة وكبار الشخصيات سيسمح لهم بالحضور دون قضايا تتعلق بالحجر الصحي.

بجانب أنه سيطلب الاتحاد الأوروبي من الأندية التي شاركت في البطولة هذا الموسم، التخلي عن جزء من أموالها، لتغطية التكاليف المقدرة بـ20 مليون إسترليني تكبدتها السلطات التركية لاستضافة المباراة في إسطنبول.

واختتمت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع صدور القرار بشأن ملعب نهائي دوري الأبطال، في وقت مبكر من الأسبوع الحالي