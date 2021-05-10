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صحف إنجليزية تكشف شروط «يويفا» لنقل نهائي أبطال أوروبا إلى إنجلترا
الإثنين 10/مايو/2021 - 02:31 م
غدير احمد
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن الشرط الدي وضعه الإتحاد الأوروبي لكرة القدم للموافقة على نقل نهائي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي وتشيلسي، من إسطنبول إلى ملعب ويمبلي.
وسبق وطلبت الحكومة البريطانية نقل المباراة إلى إنجلترا، عقب وضع تركيا في "القائمة الحمراء" بشأن تفشي فيروس كورونا.
وبحسب ما ورد بصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رؤساء الاتحاد الأوروبي مستعدون لنقل نهائي دوري الأبطال إلى ويمبلي بحضور 22500 مشجع، لكن بشرط الحصول على بعض الضمانات".
وأضافت:"تعاطف الإتحاد مع وضع الجماهير، وحالة رفض مشجعي مانشستر سيتي وتشيلسي السفر إلى تركيا".
وتابعت:"استبعد إقامة المباراة على ملاعب: توتنهام ونيوكاسل وآرسنال وأستون فيلا وهامبدن بارك وملعب الألفية في كارديف".
وصرح الاتحاد الأوروبي، إن ويمبلي هو الملعب الوحيد المناسب لاستضافة هذا الحدث.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلي أن الإتحاد الإنجليزي ورابطة دوري البطولة الإنجليزية تغيير ملعب أو إعادة جدولة التصفيات المؤهلة إلى البريميرليج، والتي من المقرر إقامتها يوم 29 مايو".
ويمكن نقل المباراة إلى ملعب آخر، أو تقديمها لمدة 48 ساعة، مما يسمح لتشيلسي والسيتي بالتدريب في ويمبلي خلال اليوم السابق لنهائي دوري أبطال أوروبا.
ويطلب الاتحاد الأوروبي الحصول على ضمانات مطلقة من الحكومة بأن جميع وسائل الإعلام والمذيعين والرعاة وكبار الشخصيات سيسمح لهم بالحضور دون قضايا تتعلق بالحجر الصحي.
بجانب أنه سيطلب الاتحاد الأوروبي من الأندية التي شاركت في البطولة هذا الموسم، التخلي عن جزء من أموالها، لتغطية التكاليف المقدرة بـ20 مليون إسترليني تكبدتها السلطات التركية لاستضافة المباراة في إسطنبول.
واختتمت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع صدور القرار بشأن ملعب نهائي دوري الأبطال، في وقت مبكر من الأسبوع الحالي
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