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أمطار رعدية.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس أيام عيد الفطر

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، الموافق 11 مايو 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 16 مايو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا

غدا الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية احيانا: علي مناطق من جنوب الصعيد وسيناء وجبال سلاسل البحر الأحمر علي فترات متقطعة(40%)

يوم الأربعاء المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقي وشمال الصعيد على فترات متقطع

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية احيانا: علي مناطق من سيناء وجبال سلاسل البحر الأحمر علي فترات متقطعة(40%)

يوم الخميس المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

يوم الأحد المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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