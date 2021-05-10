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كارتيرون يستقر على رأس الحربة الذى سيخوض لقاء القمة أمام الأهلى

الإثنين 10/مايو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
غدير احمد
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أستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول ينادى الزمالك، على رأس الحربة الأساسى الذى سيخوض لقاء القمة أمام الأهلى، المقرر لها اليوم الإثنين في إطار منافسات الأسبوع ال 21 من بطولة الدورى.
وقرر كارتيرون مشاركة الدولي المغربى حميد أحداد فى مركز رأس الحربة الصريح خلال لقاء القمة المرتقب.
ويرى الفرنسي أن أحداد هو أفضل من يقود خط هجوم الفريق خلال اللقاء، فى ظل قدرته على التحرك بشكل جيد داخل وخارج منطقة الجزاء.
وكان مروان حمدى قد شارك فى التشكيل الأساسى خلال لقاء الدور الأول بين القطبين فى الدورى، ولم يظهر بالشكل الفنى المطلوب.
وعلى الجانب الآخر، حرص الفرنسي على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب بالفريق قبل انطلاق تدريب اليوم على أحد ملاعب التجمع الخامس استعدادا للقاء القمة.
وقام المدير الفني للزمالك بمنح كل لاعب تعليمات خاصة، ونصائح لتطبيقها في التدريب الختامي اليوم قبل المباراة المرتقبة.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان الزمالك قد انتظم في معسكر مغلق مساء السبت بعد خوض التدريب على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

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كارتيرون الزمالك الدوري المصري الممتاز الاهلي

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