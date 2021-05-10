سفيرنا بموسكو: هناك تطلع شديد من السياح الروس لزيارة مصر (فيديو)

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، إن العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا ممتدة لعقود طويلة وكانت نشطة دائمًا وتمثل أفضل وسيلة لبناء حاضنة مستقرة لعلاقات ممتدة وثابتة، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق الرئيسين لعام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا في أكتوبر 2018، والتي تم الإعلان عن النوايا الخاصة بتدشينها منذ أيام، منوهًا بأن بداية أول اتصال بين مصر وروسيا في القرن السادس عشر وكان اتصال ثقافي.





وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن عام التبادل الإنساني يبدأ في 17 مايو الجاري وحتى مايو العام المقبل يشمل تنفيذ 100 فاعلية مصرية في روسيا، و100 فاعلية روسية في مصر، موضحًا أن هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات التي تتفق البلدين على إطلاق هذا التواصل المكثف على المستوى الشعبي وبهذا التنوع.



