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سفيرنا بموسكو: هناك تطلع شديد من السياح الروس لزيارة مصر (فيديو)

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، إن العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا ممتدة لعقود طويلة وكانت نشطة دائمًا وتمثل أفضل وسيلة لبناء حاضنة مستقرة لعلاقات ممتدة وثابتة، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق الرئيسين لعام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا في أكتوبر 2018، والتي تم الإعلان عن النوايا الخاصة بتدشينها منذ أيام، منوهًا بأن بداية أول اتصال بين مصر وروسيا في القرن السادس عشر وكان اتصال ثقافي.

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن عام التبادل الإنساني يبدأ في 17 مايو الجاري وحتى مايو العام المقبل يشمل تنفيذ 100 فاعلية مصرية في روسيا، و100 فاعلية روسية في مصر، موضحًا أن هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات التي تتفق البلدين على إطلاق هذا التواصل المكثف على المستوى الشعبي وبهذا التنوع.

وتابع سفير مصر لدى روسيا، أن عودة السياحة الروسية هام جدًا ليس من حيث الناحية الاقتصادية فقط، ولكن باعتباره أهم مجال لخلق تواصل بين الشعبين، منوهًا بأن هناك تطلع شديد وبالغ في روسيا لزيارة مصر، موضحًا أن السياحة الشاطئية هي المنتج الأول الذي يهتم به السائح الروسي، منوهًا بأن روسيا بدأت استئناف حركة الطيران الدولي مع عدد منتقى بعناية من الدول وهما 14 دولة، مشيرًا إلى أن أكثر عدد رحلات ينطلق من روسيا إلى مصر، والمؤشر الجيد أن هذه الرحلات رغم كثافتها إلا أن نسبة امتلاءها عالية للغاية بما يعكس مدى تشوق السائح الروسي لزيارة مصر، بما سمح لنا تسويق مقاصد سياحية مصرية لم تكن على أجندة السائح الروسي.

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