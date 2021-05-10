موسيماني يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي قبل القمة

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق استغرقت ما يقرب من 30 دقيقة، قبل مواجهة الزمالك بقمة الدوري العام.





وتحدث المدير الفني، عن بعض الجوانب الفنية ونقاط الضعف في المنافس التي يسعى للاستفادة منها في تحقيق الفوز على غريمة التقليدي.





وطلب موسيماني من لاعبي خط الدفاع ضرورة التمركز الصحيح في الكرات الثابته وتدارك الأخطاء التي وقع بها الدفاع في مباريات الجونة والاتحاد والمحلة.





ووجه موسسماني تعليماته لكلاً من طاهر محمد طاهر وحسين الشحات بضرورة القيام بالواجب الدفاعي والارتداد السريع لدعم محمد هاني وأيمن أشرف وغلق المساحات على كلاً من زيزو وبن شرقي.





ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم ببطولة الدوري العام والتي من المقرر ان تقام على استاد القاهرة الدولي.