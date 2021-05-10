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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 10-5- 2021
الإثنين 10/مايو/2021 - 03:00 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 10-5-2021
سعر الدولار اليوم الاثنين 10-5-2021 في البنوك
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 10-5-2021.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 10-5-2021
استقرت أسعار الذهب محليا في مصر في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد ارتفاعات قوية سجلتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد صعود سعر الذهب العالمي إلى اعلي مستويته في شهرين ونصف.. التفاصيل من هنا
البنك المركزي يعلن إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر
قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.. التفاصيل من هنا
"الإحصاء": ارتفاع متحصلات النقد الأجنبي من الصادرات إلى 21 مليار دولار
رصدت بيانات حكومية، إجمالي متحصلات النقد الأجنبي في مصر بنهاية العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 122 مليار و124 مليون دولار، موزعة على عدة مصادر تفصيلية، أهمها سلع الصادرات والنقل والسفر والمتحصلات الحكومية.. التفاصيل من هنا
"التخطيط": نستهدف تطوير شبكات الصرف الصحي بالقرى من خلال 440 مشروعًا
قالت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، من المستهدف تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحي بالقُرى، مِن خِلال تَنْفِيذ نَحْو 440 مَشروعًا بالقُرى، وَمَدّ الشَبَكات بِنَحْو 1750 كم، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى حوالي 68٪ على مُستوى الجمهوريّة خلال 21/2022.. التفاصيل من هنا
تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.4% خلال أبريل
سجل معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية 4.4% لشهر إبريل 2021 مقابل 5.9% لنفس الشهـر من العام السابق، بينما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 112.2 نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.2%) عن شهر مارس 2021.. التفاصيل من هنا
وزيرة التجارة تصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وتتضمن 55 مادة تحدد كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين، وقد نص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.. التفاصيل من هنا
وزير الإسكان: مصر بيئة واعدة للاستثمار في مختلف المجالات
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالسفير أحمد التازى، السفير المغربى فى القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات المصرية المغربية المُتبادلة، ولا سيما فى مجال التنمية العمرانية.. التفاصيل من هنا
البريد المصري يفوز بجائزة التميز من الاتحاد العالمي
فاز البريد المصري بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع" على تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوي الدولي جاء ذلك بعد تطبيق اعلي معايير الجودة وضبط فترات الاستعلام والتسليم.. التفاصيل من هنا
وزيرة التعاون الدولي: تنفيذ 23 مشروعًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه تم تنفيذ 23 مشروعاً في مصر ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط CBC MED التابع للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2014-2020.. التفاصيل من هنا
تعرف على أسعار كحك العيد في أشهر محلات الحلويات في مصر
تنشر "الفجر" أسعار كحك عيد الفطر 2021 ، قبل يومين من حلول عيد الفطر المبارك وذلك في أكبر المحال التجارية للحلويات والتي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء منتجاتها.. التفاصيل من هنا
"القومي لتنظيم الاتصالات" يقر خط محمول لمتحدي الإعاقة بخصم 50%
استكمالاً لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم المستخدمين من متحدي الإعاقة ودمجهم في عملية التحول الرقمي، أقر الجهاز اتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدي الإعاقة بخصم ٥٠%.. التفاصيل من هنا
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