مورينيو يحدد أولى صفقات روما الصيفية

بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الإيطالي، في التخطيط للمرحلة القادمة، واستقر على أولى الصفقات الصيفية.









وكان روما أعلن عن تعيين مورينيو مدربًا للفريق قبل خمسة أيام تقريباً، بعدما تمت إقالته من تدريب توتنهام.









وأبدى مورينيو رغبته في ضم مواطنه البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو جناح فريق برشلونة، بالإضافة إلى ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.









وأوضحت تقارير صحفية أن برشلونة لن يستغن عن خدمات ترينكاو بشكل نهائي، ولكن من الممكن أن ينضم إلى روما على سبيل الإعارة.