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تعرف على مواعيد مباريات القسم الثانى عقب العودة من التوقف

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أجرت لجنة مسابقات القسم الثانى تعديلات على مواعيد مباريات الجولات المتبقية والمقرر عودتها عقب توقف طوال شهر رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة المسابقات تعديل مواعيد جميع المباريات لتقام فى الرابعة عصرا بدلا من الثالثة والنصف عصرا بداية من الجولة 21 بالمجموعات الثلاث.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات القسم الثانى بإقامة مباريات الجولة 21 والمقررة أيام 16 ، 17 ، 18 مايو الجارى بالمجموعات الثلاث.

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