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رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يهدد بطرد يوفنتوس من الكالتشيو

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن يوفنتوس سيُمنع من المنافسة من دوري الدرجة الأولى، في الموسم المقبل، إذا استمر في دوري السوبر الانفصالي المقترح.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن جرافينا قوله "إن لم يحترم يوفنتوس القواعد سيطرد".

وتابع "عندما يحل موعد التسجيل للمنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في الموسم المقبل، سيُستبعد النادي (من البطولة) إن لم يقرر الانسحاب من دوري السوبر".

وانهار مشروع دوري السوبر الانفصالي، بعد 48 ساعة فقط من إعلان 12 ناديا بارزا عنه، في أبريل نيسان الماضي، وانسحبت منه 9 أندية ليتبقى فقط برشلونة وريال مدريد يوفنتوس.

والأندية المنسحبة هي: تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتوتنهام من إنجلترا، بالإضافة لأتلتيكو مدريد الإسباني، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين.

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