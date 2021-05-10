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المشدد ٦ سنوات لعامل ومهندس متهمين بحيازة 37 لفافة هروين

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بالسجن المشدد ٦ سنوات لعامل ومهندس لاتجارهما بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين خالد سعد وخالد أحمد وأمانة سر عمر عاشور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمان ش.د،ا.ص قاما بالإتجار في المواد المخدرة " هيروين " في الأحوال الغير مصرح بها قانونا، وكان ذلك أثناء ورود معلومات لضابط شرطة مكافحة المخدرات، فذهب إلي المكان الذي أوجد تواجدهما به وابصرهما يتاجران في المواد المخدرة جوهر " الهيروين" وبتفتيش المتهم الثاني وجد معه ٣٧ لفافة من المخدر وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمخدرات بقصد الإتجار،وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمان لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما.

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