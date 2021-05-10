عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

تلقى مسؤولو فريق الكرة بنادي الزمالك ترشيحات من بعض الوسطاء للتعاقد مع صالح جمعة لاعب خط الوسط بنادي سيراميكا كليوباترا خلال الموسم المقبل.

وظهر جمعة بشكل مميز خلال مشاركته مع سيراميكا ونجح في إثبات نفسه واستعادة مستواه.

وجاء ترشيح اللاعب لمسئولي القلعة البيضاء بعد رحيله بشكل نهائى عن صفوف المارد الأحمر ولن يكون الأخير عائق في طريق إتمام الصفقة.

سبق وتم عرض صالح جمعة على اللجنة السابقة بالزمالك لكنهم قرروا عدم ضمه بعد فسخ عقده مع الأهلي مطلع الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء غداً الإثنين ضمن منافسات الإسبوع ال 21 من بطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد نادي الزمالك في صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط.