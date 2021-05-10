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عاجل.. نجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك
الإثنين 10/مايو/2021 - 03:30 م
محمد نادر
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تلقى مسؤولو فريق الكرة بنادي الزمالك ترشيحات من بعض الوسطاء للتعاقد مع صالح جمعة لاعب خط الوسط بنادي سيراميكا كليوباترا خلال الموسم المقبل.
وظهر جمعة بشكل مميز خلال مشاركته مع سيراميكا ونجح في إثبات نفسه واستعادة مستواه.
وجاء ترشيح اللاعب لمسئولي القلعة البيضاء بعد رحيله بشكل نهائى عن صفوف المارد الأحمر ولن يكون الأخير عائق في طريق إتمام الصفقة.
سبق وتم عرض صالح جمعة على اللجنة السابقة بالزمالك لكنهم قرروا عدم ضمه بعد فسخ عقده مع الأهلي مطلع الموسم الجاري.
ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء غداً الإثنين ضمن منافسات الإسبوع ال 21 من بطولة الدوري الممتاز.
ويتواجد نادي الزمالك في صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط.
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