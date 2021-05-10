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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر

الإثنين 10/مايو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء نص البرقية "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلامة والاستقرار. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيس الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والسادة وزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، والسادة محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

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